ABD'den Tayvan'a hava kuvvetleri için 428 milyon dolarlık satış

ABD, Tayvan'ın hava savunmasını desteklemek ve askeri uçakların yedek parçalarını yenilemek üzere 13.12 milyar Tayvan doları (428 milyon dolar) değerindeki satışı onayladı. Tayvan yönetimi tarafından yapılan açıklamada, Tayvan'ın ABD'den askeri hava savunmasında büyük önem taşıyan F-16, F-CK-1 Ching-Kuo savaş uçağı ve C-130 nakliye uçakları için gerekli yedek parçaları satın alacağı belirtildi. Tayvan'a verilen güvenlik taahhütlerini yerine getirdikleri için ABD'ye teşekkür eden Tayvan yönetimi, satışın bir ay içinde yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Uğur Rıfat Karlova



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