ABD'den Türkiye'ye 158 kişilik arama-kurtarma ekibi

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından ABD, 158 kişilik arama-kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Türkiye'de devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 79'ar kişiden oluşan 2 ekip göndereceğini aktardı. Kirby, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) Türkiye ile ek yardımlar konusunda temas halinde olduğunu aktardı.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.