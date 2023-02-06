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ABD'den Türkiye'ye 158 kişilik arama-kurtarma ekibi

ABD'den Türkiye'ye 158 kişilik arama-kurtarma ekibi
ABD'den Türkiye'ye 158 kişilik arama-kurtarma ekibi

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, ABD’nin Türkiye’de meydana gelen deprem sonrası devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 79’ar kişiden oluşan 2 ekip göndereceğini açıkladı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından ABD, 158 kişilik arama-kurtarma ekibinin Türkiye'ye gönderileceğini açıkladı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby yaptığı açıklamada, Türkiye'de devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek olmak amacıyla 79'ar kişiden oluşan 2 ekip göndereceğini aktardı. Kirby, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve Savunma Bakanlığının (Pentagon) Türkiye ile ek yardımlar konusunda temas halinde olduğunu aktardı.

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