ABD'den Türkiye'ye 'desteğe hazırız' mesajı

ABD, Kahramanmaraş şehrinde 04.17'de meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki deprem nedeniyle Türkiye'ye destek mesajı verdi. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan tarafından yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de can kayıplarına neden olan deprem nedeniyle endişe duyulduğu kaydedilirken, "Türkiye'ye gerekli duyulan her türlü yardımı sağlamaya hazırız. ABD Başkanı Joe Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarına etkilenen bölgelere yardım sağlanması için talimat verdi. Türkiye hükümeti ile koordineli şekilde mevcut durumu yakından takip etmeye devam edeceğiz" dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.