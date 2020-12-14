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ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı
ABD'den Türkiye'ye S-400 yaptırımı

ABD, Türkiye’ye S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımı uygulanacağını açıkladı.

ABD, Türkiye'ye Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Etme Yasası (CAATSA) kapsamında uygulayacağı yaptırımları açıkladı. Yaptırım listesinde Savunma Sanayii Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı ve Roketsan Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Yiğit, Savunma Sanayii Başkanlığı Hava Savunma ve Uzay Daire Başkanlığından Serhat Gençoğlu ve Mustafa Alper Deniz bulunuyor.

Yaptırımların açıklanmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo sosyal medya hesabından, "Uyarılarımıza rağmen Türkiye, Rusya'dan S-400 sistemi satın alma ve test etme çalışmalarına devam etti. Bugün Türkiye'nin SSB'sine uygulanan yaptırımlar, ABD'nin CAATSA'yı tam olarak uygulayacağını gösteriyor. Rusya'nın savunma sektörü ile önemli işlemlere müsamaha göstermeyeceğiz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABD Senatosu, Kuzey Akım 2 boru hattı projesine ve Türkiye'ye Rus S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasa (NDAA) Tasarısı'nı 84-13 oyla kabul etmişti. Yasa tasarısı ayrıca 740 milyar dolarlık savunma bütçesini, 12 bin ABD askerinin Almanya'dan geri çekilmesini, Ukrayna'ya daha fazla silah satışını ve Rusya-ABD askeri işbirliğinin yasaklanmasını içeriyordu. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye S-400 füze savunma sistemlerini satın alması nedeniyle yaptırımların önünü açan yasa tasarısını veto edeceğini açıklayarak, “Yeni savunma bütçemizin en büyük kazananı Çin! Veto edeceğim” demişti.

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