ABD'den Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ek savunma yardımı

ABD yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna'nın savunmasını desteklemek amacıyla Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ek yardım sağlayacağını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 18 adet "HIMARS" tipi çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacağı belirterek, "ABD, Ukrayna'ya 1,1 milyar dolarlık ek ekipman ve silah yardımı sağlayacak. Bu paketin içinde, Ukrayna'nın bugüne kadar savaşta etkili bir şekilde kullandığı 18 adet HIMARS çok namlulu roketatar sistemi de mevcuttur" dedi.

Aylin Albayrak



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