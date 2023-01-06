ABD'den Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yardım paketi

ABD'den Ukrayna'ya bugüne kadarki en büyük yeni askeri yardım paketinin yapılacağı açıklandı. Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yardımı açıklarken, "Savaş kritik bir noktada ve Ukraynalıların Rus saldırganlığına direnmesine yardımcı olmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" diyerek, Pentagon tarafından daha sonra detaylandırılacak olan yardımın Bradley piyade savaş araçlarını, MRAP'leri ve diğer personel taşıyıcıları ve kundağı motorlu obüsleri içermesinin beklendiğini söyledi.

Washington ve Berlin önceki gün ABD'den Bradleys ve Almanya'dan Marders olmak üzere zırhlı araçlar sağlayacaklarını duyurmuş, ancak ayrıntı vermemişti.

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