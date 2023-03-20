ABD'den Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı



ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Ukrayna'ya silah ve mühimmat yardımlarına devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken yaptığı açıklamada, ABD'nin Ukrayna'ya 350 milyon dolarlık ek güvenlik yardımı yapacağını belirtti. Blinken, güvenlik yardımının ABD tarafından sağlanan HIMARS ve obüsler için daha fazla mühimmatın yanı sıra Bradley savaş araçları, HARM füzeleri, tanksavar silahlar, nehir botları ve diğer teçhizat için daha fazla mühimmat içerdiğini açıkladı. ABD'nin "ne kadar sürerse sürsün" Ukrayna'nın yanında olacağını yineleyen Blinken, “Rusya tek başına bugün savaşı bitirebilir” dedi.

ABD, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasından bu yana 32 milyar dolardan fazla yardım paketi açıkladı.

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