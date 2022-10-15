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ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı

ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı
ABD'den Ukrayna'ya 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ordusunun envanterinden sağlanmak üzere Ukrayna'ya Yüksek Hızlı Anti-Radyasyon Füzelerini (HARM) de içeren 725 milyon dolarlık ek silah ve mühimmat yardımı yapılacağını açıkladı.

ABD, Ukrayna'ya askeri yardımı sürdürüyor. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) tarafından yapılan açıklamada, "Savunma Bakanlığı, Başkanın (Joe Biden) Ukrayna'nın kritik güvenlik ve savunma ihtiyaçlarını karşılamak üzere ordunun envanterinden 725 milyon dolara kadar silah ve ekipman çekme yetkisi verdiğini duyurdu" denildi.
Bunun Ağustos 2021'den bu yana ABD ordusunun envanterinden Ukrayna'ya verilen 23. silah yardım paketi olduğu belirtildi. ABD'nin Ukrayna'ya benzeri görülmemiş bir güvenlik yardımı sağladığı ifade edilen açıklamada, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu desteğe sahip olmasını sağlamak için ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte çalışmaya devam edeceği kaydedildi.

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