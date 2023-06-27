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ABD'den Wagner'in finans ağına yaptırım

ABD'den Wagner'in finans ağına yaptırım
ABD'den Wagner'in finans ağına yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı, Rus paralı asker grubu Wagner’in lideri Evgeny Prigojin ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle 4 şirket ve bir kişiye yaptırım uyguladı.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Yabancı Varlık Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Wagner'in lideri Evgeny Prigojin ile bağlantılı 4 şirket ve bir kişiye yaptırım uyguladığı duyuruldu. Bakanlık, yaptırım uygulanan şirketlerin Orta Afrika Cumhuriyeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Rusya'da yer aldığını ifade ederek, söz konusu şirketlerin Ukrayna ve Afrika da dahil olmak üzere Wagner'in operasyonlarını sürdürmesi ve genişletmesi için yasa dışı altın ticareti yaptığını öne sürdü.

Yaptırım uygulanan Andrey Nikolayevich Ivanov'un Wagner'in yöneticilerinden olduğunu açıklayan bakanlık; Ivanov'un Africa Politology adlı kuruluş ve Mali'deki üst düzey hükümet yetkilileriyle silah anlaşmaları, madencilik faaliyetleri ve Mali'deki Wagner Grubu'nun diğer faaliyetlerinin içinde yer aldığını savundu.
ABD Hazine Bakanlığının Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian E. Nelson, yaptığı açıklamada, “Hazinenin yaptırımları, Wagner'in mali ağındaki ve uluslararası yapısındaki kilit aktörleri bozuyor. Wagner Grubu, acımasız operasyonlarını kısmen Orta Afrika Cumhuriyeti ve Mali gibi ülkelerdeki doğal kaynakları kullanarak finanse ediyor. ABD, Wagner'in Afrika, Ukrayna ve diğer yerlerdeki genişlemesini ve şiddetini azaltmak için gelir akışlarını hedef almaya devam edecek” dedi.

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