AB'de kömür kullanımı geçen yıl yüzde 6'dan fazla arttı



Fosil yakıtlardan uzaklaşmak ve yeşil enerji kullanımını arttırmayı hedefleyen Avrupa Birliği'nde (AB) geçtiğimiz yıl Rusya-Ukrayna Savaşı'nın etkisi ile kömür kullanımı arttı. Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yayınlanan “Kömür 2022” adlı rapora göre, dünya genelinde yüzde 1,2'lik bir artış gösteren kömür kullanımının AB'de yüzde 6'dan fazla arttığı ifade edildi. Raporda, “Rusya'nın Ukrayna'yı işgali, kömür ticaretini ve 2022'deki talep modellerini, fiyat seviyelerini ve arzın dinamiklerini keskin bir şekilde değiştirdi'' denildi.

Dünya genelinde yaşanan gelişmeler nedeniyle kömür kullanımının tüm zamanların en üst seviyesine ulaştığı aktarılan raporda, “Kömür piyasaları 2022'de geleneksel olarak ciddi şekilde sarsıldı. Ticaret akışları kesintiye uğradı, fiyatlar yükseldi ve talep büyümeye başladı. Dünya genelinde kömür kullanımı yüzde 1,2'ye tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşarak 8 milyar tonu aştı” ifadeleri kullanıldı.

Rus gazına yönelik yaptırımların AB ülkelerinde elektrik üretiminde kömür kullanımını arttırdığına dikkat çekilen raporda, bunun geçici bir durum olduğu belirtildi.

IEA'nın Enerji Piyasaları ve Güvenlik Direktörü Keisuke Sadamori ise artan kömür kullanımı hakkında, “Dünya fosil yakıt kullanımında zirveye yakın ve ilk düşüşe geçen kömür olacak, ancak henüz o noktada değiliz” dedi.

Mustafa Ulusoy



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