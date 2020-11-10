AB'de terörle mücadele zirvesi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel terörle mücadele zirvesinde bir araya geldi. Liderler radikal ve terör yanlısı Müslümanlara karşı ortak çalışma yolları hakkında görüş alışverişlerinde bulundu.

Almanya'nın Dresden, Fransa'nın Nice ve Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen terör saldırılarının ardından Avrupa ülkelerinin terör saldırılarına karşı ortak iş birliği görüşünde anlaşma sağlandı. Görüşmede sosyal medyada yapılan yazışmaların ve paylaşımların sıkı kontrol altına alınması, şiddet ve nefret dilinin yakın takibe alınması, teröre karşı koordineli ortak çalışma, sınırların daha sıkı kontrol edilmesi, AB ülkeleri arasındaki ortak iş birliği bilgi paylaşımı fişleme, İslam adına açılan derneklerin finansmanının kaynağı ve Müslümanlara hizmet verecek imamların Avrupa ülkelerinde yetiştirilmeleri konuları ele alındı.

Merkel: "Ortak mücadelemiz, demokratik sistem ile antidemokratik çabalara karşı olacaktır"

Almanya Başbakanı Angela Merkel terörün özgür demokratik temelleri hedef aldığını ve ortak çalışma yapılmasının önemli olduğunu belirterek, "Teröre karşı alınacak önlem ve yürütülecek mücadele İslam ile Hıristiyanlık arasındaki çatışma gibi bir durum değildir. Ortak mücadelemiz, demokratik sistem ile antidemokratik çabalara karşı olacaktır. Bunun için AB sınırlarından kimin girip çıktığını bilmemiz önemlidir ve bu sistemin hayata geçirilebilmesi için çalışmaları hızlandırmalıyız. Yapacağımız çalışmalarda İslam ülkeleriyle de ortak ve bağlantılı çalışmalıyız" dedi.

Macron: "Avrupa sınırındaki herhangi bir güvenlik tehdidi, tüm üye devletler için bir güvenlik riski"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise görüşme sonrası gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Yapmamız gereken, uygulamanın sonuna kadar gitmek. Ortak veri tabanı geliştirilmek, kolluk kuvvetlerimiz arasında işbirliğini ve bilgi alışverişimizi sağlamak ve ceza sistemimizi güçlendirmektir. Çünkü Avrupa sınırındaki herhangi bir güvenlik tehdidi, tüm üye devletler için bir güvenlik riskidir" diye konuştu. İnternet ortamında yapılan terör propagandası ve nefret söylemine karşı kararlılıkla mücadele etmeleri gerektiğini de ifade eden Macron, "İnternet bir özgürlük alanıdır, sosyal ağlarımız da. Ancak bu özgürlük yalnızca güvenlik varsa, değerlerimize aykırı paylaşımların cirit attığı ve ölümcül ideolojiyi aşılamaya çalışanların var olduğu bir yer değilse sağlanır. Bu nedenle internette, 1 saat içerisinde tehdit oluşturan içeriklerin kaldırılmasına ilişkin düzenleme önümüzdeki haftalarda mutlaka kabul edilmelidir" dedi.

Macron nefret söyleminin yayılmasına karşı mücadele etmek için Aralık ayı başında yeni bir yasa teklifini desteklediklerini dile getirerek, "Son olarak, Schengen bölgesinde bir revizyon üzerinde çalışmalıyız, bu çok önemliydi. Yasa dışı göçe karşı mücadele etmemiz gerekiyor. Yasa dışı göç ile terörizmi karıştırmamalıyız. Ancak bu ikisi arasında var olan bağlantılara da net bir şekilde bakmalıyız. Maalesef Nice saldırısı da bunun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

"Schengen bölgesinde bir güvenlik alanı olması için reform yapmalıyız"

"Schengen bir serbest dolaşım alanı" diyen Macron, "Avrupa'nın temel başarılarından birisidir. Ancak serbest dolaşım karşılığında dış sınırlarımızı koruma ve güvence altına alma vaadi vardı Avrupa Birliği'nin. Bu vaat yeterince yerine getirilmedi. Terör tehdidi ile karşı karşıya kalan devletler Schengen bölgesinde derinlemesine reform yapılmazsa açık sınırlarımızın korunmasını uzun süre kabul etmeyecektir" şeklinde konuştu. Macron, "Schengen bölgesinde bir güvenlik alanı olması için reform yapmalıyız. Bununla Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının güvenliğinin güçlendirilmesi ve yükümlülüklerine uymayanlara yaptırım uygulanması gerekiyor. Bu bağlamda mümkün olan en kısa sürede gerçek bir İç Güvenlik Konseyi kurulmasından yanayım. Schengen'de reform yapmak, güvenlikte özgürlüğe izin vermektir" dedi.

Avusturya Başbakanı Kurz'dan DEAŞ ile mücadelede sert eylem çağrısı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ise Avrupa ülkeleri dışından gelen aşırılık yanlılarına karşı sert eylem çağrısında bulundu. Kurz, "Suriye ve Irak'taki savaşlardan, DEAŞ için sağ kalan ve geri dönen binlerce yabancı terörist var. Birçoğu hapishanede, bazıları çoktan serbest bırakıldı ve üzücü gerçek şu ki hapishanede olanların çoğu önümüzdeki birkaç yıl içinde serbest kalacak. Bunlar saatli bombalar ve eğer tüm özgürlüğümüzü korumak istiyorsak bu insanların özgürlüğünü kısıtlamalıyız. Teröristlere karşı daha sağlam bir yaklaşımın gerekli olduğu konusunda hemfikiriz" dedi. Macron'un Schengen bölgesinde reform çağrısını destekleyen Avusturya Başbakanı Kurz Macron, Schengen bölgesinin dış sınırlarının daha sıkı korunmasını gerektiğini belirtti.

Zirve sonrasında AB Komisyonu'nun yeni bir "AB Terörle Mücadele" programı hazırlığı yaptığı bildirildi. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, "Bu zirve Fransa'nın inisiyatifi ile gerçekleştirildi. Yakında AB Komisyonu olarak AB için yeni bir terörle mücadele programı önerisi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Söz konusu yeni programda sosyal ağların ve internet platformlarının yakından takip edileceğini bildiren AB Komisyonu Başkanı Leyen, aynı zamanda AB'nin sınırlarının korunması boyutunda da yeni tedbirler içereceğini belirtti. Leyen, yeni programın yasa dışı göçle mücadeleyi de içereceğini, bu konuda Avrupa Polis Teşkilatı'nın etkin şekilde kullanılacağını ve Schengen Bilgi Sistemi'nin de aktif bir şekilde kullanılacağını söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ise, "AB, temel hakların korunmasına önem vermektedir ve aynı zamanda vatandaşlarımızın daha fazla güvenliğini sağlamak için terörle mücadelede AB liderleri birlikte hareket edecektir. Aralık ayındaki Konsey toplantımızda terörizmin önüne geçilmesi ve teröre karşı güçlü bir mesaj verilecektir. İnternetin etkin kullanılması, imamların eğitimi, din özgürlüğü gibi temel konular gündemimizde olacak" diye konuştu.

Avrupa'da yaşanan son terör saldırıları sonrasında Avrupa'da yaşayan Müslümanların özgürlüklerini kısıtlamaya yönelik ulusal düzeydeki konular ilk kez AB düzeyinde görüşülmüş oldu. Söz konusu terörle mücadele programının Aralık ayı AB Liderler Zirvesi'nden önce tamamlanıp açıklanması bekleniyor. Liderlerin ele alacağı program hakkında henüz başka detaylar bulunmuyor.

Mehmet Koca - Özlem Kaplan - Mehmet Emin Avcı - Mustafa Ulusoy

