AB'de üretilen Covid-19 aşılarına ihracat sınırlaması getirildiği doğrulandı

AB, İngiliz-İsveç ortaklı ilaç şirketi AstraZeneca'nın Avrupa ülkelerine önceden planlanandan daha az korona virüs aşısı teslim edeceğine ilişkin açıklamasına tepki göstermişti. Avrupa ülkelerine aşı tedarikinde yaşanan gecikme ve kısıtlamaların ciddi bir sorun haline gelmesi üzerine AB'ye aşı tedariki süreci çıkmaza girmişti. AB ile AstraZeneca arasında aşı krizi devam ederken, AB Komisyonunun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB'de üretilen aşıların ihracatına yönelik kısıtlamalar getirilebileceğini söylemişti.

Avrupa Komisyonu, AB'de üretilen korona virüs aşılarına yönelik ihracat sınırlaması getirileceğini doğruladı. Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamada, "AB vatandaşlarının güvenliği bizim önceliğimiz. Şu an karşı karşıya olduğumuz zorluklar bize harekete geçmekten başka çare bırakmadı” ifadelerine yer verildi.