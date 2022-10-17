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AB'den Amini protestoları nedeniyle İranlı 11 kişi ve 4 kuruma yaptırım

AB'den Amini protestoları nedeniyle İranlı 11 kişi ve 4 kuruma yaptırım
AB'den Amini protestoları nedeniyle İranlı 11 kişi ve 4 kuruma yaptırım

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından açıklama yapan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İran’da Mahsa Amini’nin ölümü ve başlayan protestolara karşı tutumu nedeniyle aralarında İran Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanı İsa Zarepur’un da yer aldığı İranlı 11 kişi ve 4 kurumun yaptırım listesine alındığını duyurdu.

AB Dışişleri Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermeye devam ettiğini ve bu kapsamda yeni kararlar aldığını belirterek, “AB'nin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunma konusundaki kararlılığını gösteren, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı savunmak için ve İran'da insan haklarını savunmak için önemli kararlar aldık” dedi.

Mustafa Ulusoy
 

Mustafa Ulusoy
BRÜKSEL (İHA) - 

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