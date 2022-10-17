AB'den Amini protestoları nedeniyle İranlı 11 kişi ve 4 kuruma yaptırım

AB Dışişleri Bakanları Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB ülkelerinin Ukrayna'ya destek vermeye devam ettiğini ve bu kapsamda yeni kararlar aldığını belirterek, “AB'nin Ukrayna'yı Rusya'ya karşı savunma konusundaki kararlılığını gösteren, Güney Kafkasya'da barış ve istikrarı savunmak için ve İran'da insan haklarını savunmak için önemli kararlar aldık” dedi.

Mustafa Ulusoy



Mustafa Ulusoy

BRÜKSEL (İHA) -

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