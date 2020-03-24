AB'den, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile müzakereleri başlatma kararı

AB Genel İşler Konseyi, Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakereleri başlatma kararı aldı. Kararla ilgili ortak basın toplantısı düzenleyen Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski, Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani ve Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Başardık, çünkü hak ettik" dedi. Bu başarının ülkenin aday statüsüne başlamasından beri 15 yıllık beklemenin sonu olduğunu vurgulayan Kuzey Makedonya Başbakanı Oliver Spasovski, "Kuzey Makedonya'da, Avrupa'da ve tüm dünyada zor anların yaşandığı bu dönemde bugün Brüksel'den iyi ve çok beklenen bir haber geldi. Kuzey Makedonya Cumhuriyeti AB üyeliği için müzakerelere başlıyor. AB Genel İşler Konseyi, ülkemizin en kısa zamanda AB üyeliği müzakerelerine başlamasını kabul etti" dedi.

"Bu karar, fazlasıyla hak edilmiş bir karardır"

Ülkenin AB üyesi olması yolunda hükümetin müzakereleri hızlı ve başarılı bir şekilde bitirmesi için çalışacağını ifade eden Başbakan Spasovski, "Bütün alanlarda hep birlikte sonuçlar elde ettik. 2019 yılının Ekim ayında getirilmiş olması gereken bu karar, fazlasıyla hak edilmiş bir karardır. Ancak bugün o hata telafi edilmektedir. Yolumuz açıktır ve bu yolda tek istikametimiz ileriye giden yoldur. Üye olan diğer bütün ülkeler gibi ülkemizin değişmesi, dönüştürülmesi gerekir" şeklinde konuştu.

"Bugün verilen karar bir hediye değildir"

Başbakan Yardımcısı Buyar Osmani ise yalandan bir tevazu göstermeden bu başarının kabul edilmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bugünden itibaren bağımsızlığımızın ilk anlarından beri başlayan hayalimizin son aşamasına girmiş oluyoruz. Başardık, çünkü hak ettik. Konseyin bugün aldığı karar bir hediye değildir, siyasi bir karar da değildir, bu karar ülkenin kaydettiği önemli ilerlemenin kabul edilmesidir" dedi.

"İlerleyen süreç daha zor ancak bugün umut günü"

Bu zor dönemde taslak kararların kabul edilmesinin ülke açısından pozitif ve cesaretlendirici olduğunu dile getiren Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov, "Konsey, müzakereler için taslak çerçevenin hazırlaması ve gerekli işlemleri başlatması üzere komisyonu hemen davet ediyor. Hükümetler arası ilk konferans, müzakere taslığının kabul edilmesinden sonra en kısa zamanda düzenlenecektir" dedi. Bakan Dimitrov ayrıca, ilerleyen sürecin daha zor olacağını kaydederek, "Bugün umut günü" ifadelerini kullandı.

Oliver Varhelyi'den Kuzey Makedonya ve Arnavutluk için tebrik mesajı

AB Komşuluk İlişkileri ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi sosyal medya hesabından, AB'nin Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakereleri başlatma kararının ardından iki ülke için tebrik mesajı paylaştı. Varhelyi, "AB'nin bugün Kuzey Makedonya ve Arnavutluk ile müzakerelerin başlatması için siyasi anlaşmaya varmasından memnuniyet duyarım. Her iki ülkeyi de tebrik ederim" dedi.

Haris Süleyman





