AB'den BM'nin Suriye ateşkesi çağrısına destek mesajı

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi'nden Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'de korona virüsü nedeniyle yaptığı acil ateşkes çağrısına destek mesajı geldi. Yayınlanan resmi mesajda, "BM'nin Suriye Özel Elçisi Geir Pedersen'in yaptığı özellikle korona virüsü kaynaklı Suriye genelinde acil ateşkes çağrısını desteklenmektedir. İdlib'de yakın zamanda kabul edilen ateşkes kırılgan olmaya devam ediyor. Ateşkes desteklenmeli ve tüm Suriye'ye yayılmalıdır" denildi.

İdlib vurgusu

Açıklamada, "Ülkedeki düşmanlıkların sona erdirilmesi kendi başına önemlidir. Ancak aynı zamanda korona virüsünün yayılmasını durdurmak ve zaten zorluklarla mücadele eden bir nüfusu potansiyel olarak yıkıcı sonuçlardan özellikle de yerinden edilmiş insan sayısıyla İdlib'de dahil olmak üzere korumak için bir ön koşuldur. AB ayrıca, Özel Temsilcinin Suriye rejimi tarafından tutulan tutukluların serbest bırakılması yönündeki başvurusunu da yineliyor" ifadeleri kullanıldı.

AB'den Suriye'de BM'ye tam destek çağrısı

AB Dış Eylem Servisi tarafından yayınlanan mesajda, "Suriye'nin önde gelen insani yardım sağlayıcısı olarak AB, telefon görüşmesi sırasında Yüksek Temsilci Josep Borrell tarafından BM Özel Temsilcisi G.Pedersen'e vurgulandığı gibi şiddeti durdurmak ve korona virüsünün yayılmasını sınırlamak için tüm çabalarında BM'yi desteklemeye hazırdır" denildi.

Suriye halkının on yıllık savaş boyunca desteklendiği ifade edilerek, "Onlara bu ek zorluğun sonuçlarıyla başa çıkmalarında da destek olacağız. AB halihazırda salgınla mücadeleyi artırmak için uluslararası ortaklar, BM kurumları ve STK'larla birlikte çalışıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "AB, özel temsilci ve ekibinin çabalarını tam olarak desteklemektedir ve Suriye'deki şiddete son verilmesi ve çatışmanın politik çözümüne bağlı kalmıştır. AB özellikle BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 sayılı kararının tam olarak uygulanmasını talep etmeye devam ediyor" denildi.

Mustafa Ulusoy