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AB'den Brexit açıklaması: Sonsuza kadar dost kalacağız

AB'den Brexit açıklaması: Sonsuza kadar dost kalacağız
AB'den Brexit açıklaması: Sonsuza kadar dost kalacağız

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, İngiltere’nin AB’den ayrılmasına ilişkin “Sonsuza kadar dost kalacağız” dedi.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, AB liderlerinin Brexit anlaşmasını onaylamasının ardından açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Tusk, zorlu bir onay süreci ve müzakereler olduğunu ifade ederek, “Ancak nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın, kesin olan bir şey var. Sonsuza kadar dost kalacağız” dedi. 

Tusk bir önceki açıklamasında ise, “27 AB ülkesi, Ayrılık Anlaşması ve gelecekteki AB-İngiltere ilişkilerini belirleyecek Siyasi Deklarasyon'u onayladı” ifadelerini kullanmıştı.

İngiltere, 29 Mart 2019'da AB'den resmen ayrılacak.  

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