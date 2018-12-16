AB'den Hollanda'nın 'Nissi' soruşturmasına destek

2017 yılının Kasım ayında Hollanda'da Ahmed Mola Nissi bir araçtan açılan ateş sonucu öldürülmüş, ardından olayın failleri araçla kaçmıştı. Ahmed Mola Nissi, tehditler aldığı için yerel polisin koruması altındayken cinayet işlenmişti. Hollandalı yetkililer, olaydan İran'ı sorumlu tuttu ve derinlemesine bir soruşturma başlatması kararı aldı. AB'den de Hollanda'ya destek geldi. Avrupa Birliği, İran'ı Avrupa'da bulunan muhaliflerin ortadan kaybolmaları nedeniyle suçladı.

Avrupa Dış İlişkiler Konseyi, İran istihbarat servisinin yurt dışındaki rejim muhaliflerini uzun süredir takip altında tuttuğunu ve bilgi topladıklarını iddia etti. İranlı muhaliflere yardım eden Washington Güvenlik Enstitüsü de, İran rejiminin, siyasi protestolardan ve medya kuruluşlarının baskısından kurtulmak için muhaliflere suikast düzenlediklerini açıkladı.

Öte yandan Nissi, İranlı Ahwazi Arap halkının bağımsızlığını isteyen ayrılıkçı bir siyasi örgüt olan Ahvaz'ın Kurtuluşu İçin Arap Mücadelesi'nin (ASMLA) kurucusuydu.

Serkan Bayar

