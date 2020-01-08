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AB'den İran'ın saldırısına ilişkin açıklama

AB'den İran'ın saldırısına ilişkin açıklama
AB'den İran'ın saldırısına ilişkin açıklama

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İran'ın saldırısının gerginliğin yeniden tırmanmasına sebep olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Belçika'nın başkenti Brüksel'deki merkez binasında AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Başkanlığında ‘acil' koduyla toplandı. AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in hazır bulunduğu toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında, İran'ın saldırılarına ilişkin açıklamalar yapıldı.

Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, İran tarafından Irak'ta bulunan ABD üslerine düzenlenen saldırıların ve sonrasında yaşanan son gelişmelerin yakından izlendiğini, bu sabah AB Komisyonu üyelerini gelişmeler hakkında bilgilendirdiğini, AB olarak yaşanan olaylardan sonra gelinen mevcut durumun bugüne kadar gösterilen çabalar açısından vahim olduğunu vurguladı. Borrell, Irak'ta saldırıya uğrayan askeri üslerin sadece ABD'nin değil, DEAŞ'la mücadele için oluşturulan uluslararası askeri koalisyonun da kullandığı üsler olduğunu, ABD askerleri gibi Avrupa güçlerinin de orada bulunduğunu, bu saldırıların gerginliğin yeniden tırmanmasına sebep olduğunu bildirdi.

AB'nin ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesinden sonra çok yoğun bir çaba harcadığını hatırlatan Borrell, 28 ülkenin dışişleri bakanlarının Cuma günü yapacağı toplantıda, AB'nin bölgede kısa ve uzun vadede istikrarın sağlanması için neler yapabileceğini görüşeceklerini, İran'la yapılan nükleer anlaşmanın Ruslar ve Çinlilerle ilgili boyutlarının da ele alınacağını bildirdi

Mustafa Ulusoy
 

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