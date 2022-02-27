AB'den Rus medyasına yasak

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell düzenledikleri ortak basın toplantısında, Rusya ve Belarus'a yönelik yeni yaptırımları açıkladı.

Von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etmesine karşılık, AB'nin Ukrayna'ya silah alımı ve teslimatını finanse edeceğini, birliğin tüm hava sahasının Rusya'ya kapatılacağını ve Rus medyasının Avrupa'da yasaklanacağını duyurarak, "Avrupa Birliği, tarihinde bir ilk olarak, kendini savunmakta olan bir ülkeye, Ukrayna'ya, silah alımı ve teslimatını finanse edecek" dedi.

Ayrıca AB'nin hava sahasını Rus uçaklarına tamamen kapatacağını duyuran Leyen, "AB hava sahasını Rusya'ya ait, Rus tescilli veya Rus kontrolündeki uçaklar için kapatıyoruz. Oligarkların özel jetleri de dahil olmak üzere bu uçaklar AB topraklarına inemeyecek, havalanamayacak veya üzerinden uçamayacaklar" dedi.

Rus medyası Avrupa'da yasaklandı

Leyen, AB'nin Rus devlet medyası RT ve Sputnik'in AB'de yasaklanacağını söyleyerek, "Kremlin'in medya makinesini AB'de yasaklayacağız. Devlete ait Russia Today (RT), Sputnik ve yan kuruluşları, Putin'in savaşını haklı çıkarmak için artık yalanlarını yayamayacaklar" dedi.

Belarus'a yaptırımlar uygulanacak

"Rusya'nın savaş çabalarına yardım eden Belarus'a da yaptırımlar uygulayacak" ifadelerini kullanan Leyen, Avrupa Komisyonu'nun Belarus'taki en önemli sektörlere karşı kısıtlayıcı tedbirler alacağını aktararak, "Tütün, odun ve kereste, çimento, demir ve çeliğe kadar olan ürünlerin ihracatını durduracağız" dedi. Leyen, Ukraynalı mültecilerin AB ülkelerine kabul edileceğini belirterek, "Putin'in bombalarından kaçmak zorunda kalan Ukraynalıları içtenlikle karşılıyoruz. Avrupalıların onlara gösterdiği sıcak karşılamadan gurur duyuyorum" dedi.

"Ukrayna ile koordineli çalışmalarımıza devam edeceğiz"

Borrell ise yaptığı açıklamada, "Avrupa'da, sınırlarımızda bir savaşla karşı karşıyayız. Rusya'nın saldırganlığında daha fazla sivil insan bu savaştan zarar görmeye devam ediyor. Ancak Ukraynalılar cesurca karşı çıkıyor" dedi. Borrell, Avrupa'nın Ukrayna'ya destek sağlamaya devam edeceğini belirterek, "Rusya'yı Avrupa'da yasaklayarak Ukrayna'yı desteklemeye devam ediyoruz. Ukrayna devleti ve komşu ülkeleriyle koordineli çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yaptırımların genişletileceğini söyleyen Borrell, "Yaptırımlar listesine daha fazla oligark ekleyeceğiz. Bunlar, Putin yönetiminden fayda sağlayanlar kişileri kapsayacaktır" dedi. Borrell, "Avrupa'nın 27 üye ülkesi Başkan Leyen'in de belirttiği bütün gerekli önlemleri uygulayacaktır" ifadelerini kullandı.

Aylin Albayrak