AB'den Suriye'ye 'uyuşturucu' yaptırımı: 25 kişi ve 8 kuruluş yaptırım listesine alındı

Avrupa Birliği (AB), Suriye'ye yönelik yaptırımlarını genişletti. AB Konseyi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'de Esad rejimine kaynak sağlamak için uyuşturucu üretimi ve kaçakçılığı yapanların da aralarında bulunduğu 25 kişi ve 8 kuruluşun yaptırım listesine eklendiği duyuruldu.

Söz konusu yaptırımlar ile özellikle uyuşturucu madde olan “Captagon”un hedef alındığı aktarılan açıklamada, uyuşturucu ticaretinin Suriye rejiminin zenginleştirdiği ve sivil halka karşı baskı politikalarının sürdürülmesine katkı sağlayan bir iş modeli haline geldiği ifade edildi. Yaptırım listesinde, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın kuzenleri, Esad ailesiyle yakın bağları olan iş adamları ve rejime bağlı milislerin liderlerinin yer aldığı aktarıldı.

Rus şirketi de yaptırım listesinde

Yaptırım listesine ayrıca, Suriye'de faaliyette bulunan Al-Jabal, Castle ve Aman adlı özel güvenlik şirketleri ile Rus mühendislik ve inşaat şirketi Stroytransgaz ve Suriye Petrol ve Maden Kaynakları Bakanlığı tarafından kontrol edilen Gecopham adlı şirketinde yaptırım listesine eklendi.

AB'nin Suriye'deki durumdan derin endişe duymaya devam ettiği aktarılan açıklamada, Suriye'deki çatışmaların sona ermekten uzak olduğu ifade edildi.

Yaptırım listesine 322 kişi ve 81 kuruluş eklendi

AB tarafından bugüne kadar Suriye'ye yönelik yaptırımlar kapsamında 322 kişi ve 81 kuruluş yaptırım listesine alındı.

Mustafa Ulusoy



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