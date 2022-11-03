AB'den Türkiye'ye 'tahıl anlaşması' teşekkürü

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrel, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi anlaşmasına dönmesindeki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti. Borrel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AB, Rusya'nın Karadeniz Tahıl Girişimi'ne dönme kararındaki rolleri dolayısıyla BM ve Türkiye'ye minnettar. Yiyecekler asla bir savaş silahı olarak kullanılmamalıdır. Tahıl ihracatı, Rusya tarafından şiddetlenen küresel gıda krizini ele almak için çok önemli" ifadelerini kullandı.

Türkiye ve BM devreye girmişti

Ukrayna'nın Kırım açıklarındaki Rus donanmasına saldırı gerçekleştirdiği iddiası nedeniyle Rusya'nın tahıl anlaşmasını askıya alması sonrasında Türkiye ve BM, Rusya'nın anlaşmaya geri dönmesi için devreye girmişti. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Türkiye ve BM'nin çabalarıyla Rusya'nın tahıl anlaşmasına geri döndüğünü ilan ederek, "Türkiye ve Birleşmiş Milletler sayesinde tahıl koridorunun Kiev tarafından Rusya'ya karşı askeri operasyonlar düzenlenmesi için kullanılmayacağına dair Ukrayna'dan yazılı garanti aldık. Rusya şu an için alınmış olan garantileri yeterli görmektedir ve Ukrayna limanlarından tahıl ve gıda ürünlerinin güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşmanın uygulanmasına yeniden başlayacaktır" ifadelerini kullanmıştı.

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