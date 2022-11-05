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AB'den Türkiye'ye tahıl anlaşması teşekkürü

AB'den Türkiye'ye tahıl anlaşması teşekkürü
AB'den Türkiye'ye tahıl anlaşması teşekkürü

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Jossep Borrel, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Karadeniz Tahıl Girişimi Anlaşması'nın devamındaki rolü nedeniyle Türkiye'ye teşekkür etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Jossep Borrell, Sir Bani Yas Forumu'na katılmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Borrel, Bakan Çavuşoğlu ile görüştüklerini belirterek, "Türkiye'nin Karadeniz Tahıl Girişimi'ni destekleme, gıdanın silah olarak kullanılmasını önleme ve küresel gıda krizleriyle mücadele etmedeki rolü için teşekkür ettim. Ayrıca Doğu Akdeniz'deki durum gibi diğer endişe verici konular da ele alındı" ifadelerini kullandı.

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