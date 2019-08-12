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ABD'li 90 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'da

ABD'li 90 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'da
ABD'li 90 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'da

ABD'li 90 kişilik askeri heyet Şanlıurfa'ya geldi.

ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye'de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye'de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı.

Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa'da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı'na inen askerler daha sonra otobüslerle Akçakale ilçesine gitti.  

Şinasi İnan
 

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