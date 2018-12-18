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ABD'li asker Türk askerinden özür diledi

ABD'li asker Türk askerinden özür diledi
ABD'li asker Türk askerinden özür diledi

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan, sosyal medya hesabında Türk Silahlı Kuvvetleri’nin “terörist” olduğu iddiasında bulundu. Terör örgütü ile bağlantılı bir hesabın iletisini paylaşan Ryan, gelen tepkiler üzerine Türk askerlerinden özür diledi.

ABD öncülüğündeki DAEŞ karşıtı koalisyon sözcüsü Albay Sean Ryan, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Türk askerlerinin Suriye'nin kuzeyinde sivilleri öldürmeye çalıştığını iddia etti. Ryan, “Haftanın favori fotoğrafı. ABD kuvvetleri, terörist Türk askerlerinin sivilleri hedef aldığı ve okuldan eve dönen küçük kız çocuğunu öldürdüğü, Rojava-Türkiye sınırında devriye geziyor. Çocuklar güvende ve ABD askerleri tarafından korunuyor” yazılı bir iletiyi kendi hesabında paylaştı.

Sean Ryan, tepki çeken paylaşımın ardından iletiyi kaldırarak Türk askerinden özür dilediği yeni bir paylaşım yaptı. Ryan, “Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin” açıklamasında bulundu.

Pentagon Sözcüsü Donanma Komutanı Sean Robertsan ise ABD ve Türkiye'nin bölgedeki ilişkisine yönelik, “ABD ve Türkiye hem Türk güvenliğini sağlamak hem de ABD güçlerinin DAEŞ'i bölgeden uzaklaştırmak amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusundaki durumu etkileyen bütün konuları beraber koordine ediyor” ifadelerinde bulunmuştu.  

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