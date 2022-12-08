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ABD'li basketbolcu Brittney Griner mahkum takasıyla serbest bırakıldı

ABD'li basketbolcu Brittney Griner mahkum takasıyla serbest bırakıldı
ABD'li basketbolcu Brittney Griner mahkum takasıyla serbest bırakıldı

Rusya'da uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla hüküm giyen ABD’li kadın basketbolcu Brittney Griner, Rusya ile ABD arasında yapılan mahkum takası kapsamında serbest bırakıldı.

Geçtiğimiz ağustos ayında Rusya'da mahkeme tarafından uyuşturucu madde bulundurmaktan ve uyuşturucu madde içeren elektronik sigara kartuşları getirmekten 9 yıl hapse mahkum edilen ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner, gözaltı merkezinden cezaevine gönderilmişti. Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya ile ABD arasında yapılan mahkum takası kapsamında ABD'li kadın basketbolcu Brittney Griner'ın serbest bırakıldığı belirtildi. Rus medyasında yer alan haberlere göre, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki (BAE) Abu Dabi Uluslararası Havalimanı'nda gerçekleştirilen mahkum takasında ABD tarafı da, 2012 yılında terör örgütlerine yardım sağladığı gerekçesiyle yakalanan ve 25 yıl hapis cezasına çarptırılan Rus silah tüccarı Viktor Bout'u serbest bıraktı.

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