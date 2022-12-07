ABD'li Büyükelçi Flake Hatay'da



Başkan Savaş, Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye Büyükelçisi Jeffry Flake ve eşi Cheryl Flake'ye, EXPO 21 alanı ve EXPO'21 Hatay organizasyonunu hakkında bilgi verdi. Lütfü Savaş konuşmasının devamında Hatay'ın menfaati için çalıştıklarını söyleyerek, "Ülkemizin ve şehrimizin faydasına çalışmaya gayret ediyoruz. Öyle olunca insanlar size politik gözle bakmıyor. Hatay'ın menfaati neyse onu yapıyoruz. Partilere göre davranmıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Flake, Suriyeli sığınmacılar konusunda sarf edilen çabayı takdir ettiklerini belirterek, "Sığınmacılar konusunda burada sarf ettiğiniz bütün eforlar bizi gerçekten çok etkiliyor. Popülasyonunuzun çok büyük bir kısmını mülteciler oluşturuyor. Ekonominin böyle olduğu bir dönemde sizin üzerinizde büyük bir yük olduğundan eminim” açıklamalarında bulundu.

Ziyaretin sonunda Başkan Lütfü Savaş, konuklarına Hatay'a özgü hediyeler takdim etti.

Adem Karagöz



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