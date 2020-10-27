İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı verildi

ABD'li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı verildi
ABD'li gazetecinin ölümüne ilişkin soruşturmaya takipsizlik kararı verildi

İstanbul'da otel önünde aracında ölü bulunan Amerikalı gazeteci Andre Vltchek'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmaya takipsizlik kararı verildi. Soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda da Vltchek'in ölümünün vücuttaki enfeksiyon nedeniyle gerçekleştiği tespit edildi.

Amerikalı gazeteci Andre Vltchek, 12 Eylül'de eşiyle birlikte Samsun'a gidip 9 gün kaldıktan sonra 21 Eylül'de bir araç kiralayarak iki şoförle birlikte İstanbul'a dönmüştü. Sakarya'da araçta uyuyan ABD'li gazeteciyi İstanbul'a geldiklerinde eşi uyandırmaya çalışmış, ancak öldüğünü anlamıştı. Olayın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Başsavcılık Vltchek'in ölümünün doğal ölüm olduğunu belirterek soruşturmaya takipsizlik verdi. Öte yandan, soruşturma dosyasına giren otopsi raporunda Vltchek'de "kronik kalp damar hastalığı ve metabolik hastalık bulguları tespit edildiği ve ölümünün vücuttaki enfeksiyon nedeniyle gerçekleştiği" belirtilmişti.

Melike İnal

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.