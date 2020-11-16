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ABD'li ilaç şirketi Moderna: 'Korona virüs aşımız yüzde 94.5 etkili'

ABD'li ilaç şirketi Moderna: 'Korona virüs aşımız yüzde 94.5 etkili'
ABD'li ilaç şirketi Moderna: 'Korona virüs aşımız yüzde 94.5 etkili'

ABD’li ilaç şirketi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel yeni tip korona virüs (Covid-19) aşısının yüzde 94.5 etkili olduğu açıklandı.

Almanya'nın ardından ABD'den de aşı müjdesi geldi. Merkezi Massachusetts eyaletinde bulunan ilaç devi Moderna tarafından geliştirilen potansiyel korona virüs aşısının yüzde 94.5 oranında etkili olduğu belirtildi. Haberi "Harika bir gün" açıklamasıyla duyuran Moderna, önümüzdeki birkaç hafta içinde onay almak için başvuru yapmayı planladıklarını açıkladı.

Moderna'nın geliştirdiği aşı, denemelerin son aşamasında 2 doz şeklinde 30 bin kişi üzerinde test edilmişti. Aşının bu yılın sonunda Amerikan Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) tarafından onaylanması bekleniyor.
Öte yandan, Türk kökenli Prof. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması BioNTech ile ABD'li ilaç firması Pfizer ortaklığıyla geliştirilen korona virüs aşısının yüzde 90'ın üzerinde etkili olduğu açıklanmıştı.

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