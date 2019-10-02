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ABD'li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD'li kadının aslanla tehlikeli dansı
ABD'li kadının aslanla tehlikeli dansı

ABD’de bir hayvanat bahçesinde güvenlik bariyerini ihlal ederek aslanın tutulduğu alana geçen kadın, ziyaretçileri korkuttu. Aslanın karşısında dans ederek aslana el sallayan kadın, tehlikeli hareketi sonucu yara almadı.

ABD'li kadının aslanla tehlikeli dansı - Tıkla İzle

ABD'nin New York kentinde bulunan Bronx Hayvanat Bahçesinde kadın bir ziyaretçinin aslanın bulunduğu alana geçmesi ziyaretçileri korkuttu. Güvenlik bariyerini ihlal eden ziyaretçi aslanın bulunduğu alana geçti. Hem kendi hem de diğer ziyaretçilerin güvenliğini tehlikeye atan kadın, aslanın karşısında dans edip el salladı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde, kadının korkmadığı ya da endişe duymadığı anlaşılıyor. Kadının güvenlik bariyerini nasıl açtığı ve ne kadar süre aslanın yanında kaldığı ise bilinmiyor. Hayvanat bahçesi sözcüsü, “Bu ciddi bir ihlaldir, yaralanma ya da ölümle sonuçlanabilirdi” ifadesini kullandı. Kadının ziyaretçi olayı yara almadan atlattı.

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