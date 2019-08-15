ABD'li Korg. Twitty Güvenli Bölge kapsamında sınırda ve Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturma çalışmalarının devam ettiği Akçakale'ye geldi. 3'üncü Hudut Taburuna gelen Twitty, Müşterek Harekat Merkezi çalışmaları hakkında bilgi aldı. Bir süre burada bekleyen Twitty, daha sonra beraberindeki heyetle birlikte sınır hattında incelemede bulundu. Eski ve yeni gümrük kapısı bölgelerini inceleyen Twitty, konvoy eşliğinde Şanlıurfa'ya geri döndü.

Mehmet Dikeç - Bekir Basmacı - Şinasi İnan

Twitty Güvenli Bölge kapsamında Şanlıurfa'da incelemelerde bulundu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “ABD ile koordineli bir şekilde Suriye kuzeyinde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge kapsamında, ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty, Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerini müteakip Şanlıurfa'da incelemelerde bulunmuştur. Korg.Twitty, yarın Genelkurmay Başkanlığındaki görüşmelerine devam edecek ve Türkiye'den ayrılacaktır” denildi.

Musa Erdoğan