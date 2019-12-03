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ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti

ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti
ABD'li milletvekili yolsuzluk suçlamalarını kabul etti

ABD'de Cumhuriyetçi Partisinin Kaliforniya milletvekili Duncan Hunter, kendisine verilen 250 bin doları kişisel ihtiyaçları için kullandığını doğruladı.

Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisinden Kaliforniya milletvekili Duncan Hunter, Ağustos 2018'de kampanya sırasında finans ihlalleri yaptığına yönelik suçlamaları kabul etti. Kendisine verilen 250 bin doları kişisel ihtiyaçları için kullandığını doğrulayan Hunter'ın yaptığı finans ihlalleri arasında özel lüks seyahatler, ailesinin ağız ve diş sağlığı masrafları ve çocuklarının eğitimi masrafları da yer alıyor. Kaliforniya milletvekili Duncan Hunter'ın duruşması 22 Ocak'ta yapılacak.

Hunter, daha önce de eşi ve aynı zamanda kampanyasının finans danışmanı Margaret Hunter'in bu yılda yaptığı ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) tarafından yöneltilen suçlamaları kabul ettiğini açıkladı.

Tavşanını uçurmak için 600 dolar harcadı

Temsilciler Meclisi Etik Komitesi söz konusu finans ihlalleri soruşturmasını, Hunter'in seyahati sırasında tavşanını uçurmak için 600 dolar harcadığını ortaya çıkarmasının ardından başlattı. Öte yandan Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçi Partinin pek çok milletvekili ve adayı, seçim müfettişleri tarafından kendilerine tahsis edilen fonları sinema bileti, golf gezileri, video oyunları, kahve, market alışverişi, ev eşyaları ve pahalı yemekler gibi birçok değişik alanda yasal olmayan şekilde kullanarak suç işliyor.

Serkan Bayar
 

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