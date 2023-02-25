ABD'li model Bella Hadid'den depremzedelere yardım

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor. Filistin kökenli dünyaca ünlü ABD'li model Bella Hadid, ABD'nin New York şehrindeki Türkevi'ni ziyaret etti. Yetkililerden bilgi alan Hadid, Türkevi'ne yardım kolileri teslim etti. Sosyal medya hesabından ziyaretine ilişkin fotoğraf paylaşan ünlü model, "Battaniyeler, bebek bezleri ve uyku tulumları" yazdığı paylaşımına Türkiye ve Suriye bayrağı da ekledi.

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