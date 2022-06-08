ABD'li oyuncu McConaughey'den Beyaz Saray'da silah kontrolü çağrısı

ABD'li aktör Matthew McConaughey, memleketi Teksas Uvalde kentinde meydana gelen okul saldırısına ilişkin Beyaz Saray'da bir konuşma yaptı. Teksas valiliğine aday olmak isteyen ancak daha sonra vazgeçtiğini duyuran McConaughey, konuşma öncesi ABD Başkanı Joe Biden ile de kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Beyaz Saray kürsüsünde yaptığı 22 dakikalık konuşmada silah alımları için özgeçmiş incelemesinin yapılması ve AR-15 tipi otomatik tüfekleri satın almak için yaş sınırının 21'e çıkartılması çağrısında bulunan McConaughey, "Güvenli okullar istiyoruz. Kötü adamların silah satın almasının o kadar kolay olmayacağı silah yasaları istiyoruz" dedi. Şuanda farklı bir anda olduklarını ifade eden McConaughey, “Daha önce hiçbir zaman içinde bulunmadığımız bir fırsat penceresindeyiz. Gerçek bir değişimin olabileceği gibi görünen bir pencere. Değişim olabilir” şeklinde konuştu.

Konuşmasında hayatını kaybeden bazı çocukların eşyalarıyla birlikte kişisel hikayelerini anlatan McConaughey, saldırıdan bir gün sonra eşiyle birlikte Uvalde'yi ziyaret ederek hayatını kaybeden çocukların aileleriyle zaman geçirdiklerini söyledi.

"Bu tarafsız bir konu olmalı"

Silah yasasının toplu katliamları sona erdirmeyeceğinin farkında olduğunu ifade eden McConaughey, ancak bu tür trajedileri önlemek için daha fazla adım atılabileceğini savundu. McConaughey, "Akıl sağlığına yatırım yapmalıyız. Daha güvenli okullara ihtiyacımız var. Sansasyonel medya haberlerini sınırlandırmamız gerekiyor. Aile değerlerimizi ve Amerikan değerlerimizi geri kazanmamız gerekiyor. Sorumlu silah mülkiyetine ihtiyacımız var. Bu her derde deva mı? Hayır, ama insanlar, aileler acı çekiyor” dedi.

Silah sorumluluğunun ülkedeki fikir ayrılıklarına rağmen herkesin hem fikir olduğu bir konu olduğunu belirten ünlü aktör, “Bu tarafsız bir konu olmalı. Bu partizanlık meselesi olmamalı. Bu saldırganların tek bir eyleminde bile Demokrat veya Cumhuriyetçi bir anlam yok. Ancak iktidardakiler harekete geçmedi. Bu yüzden size soruyoruz ve size soruyorum, lütfen kendinize şunu sorar mısınız, ‘Her iki taraf da yapılması gerekeni yapabilir mi? Her iki taraf da mevcut siyasi sorunların ötesini bakabilir ve bir canı koruma sorunu olduğunu kabul edebilir mi?” ifadelerini kullandı.

ABD'nin Teksas eyaletindeki Uvalde'de 24 Mayıs'ta bir ilkokulda düzenlenen silahlı saldırıda 19'u çocuk 21 kişi hayatını kaybetmişti.

