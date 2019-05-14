ABD'li Şarkıcı, Türkiye'deki ilk iftarını İstanbul'da açtı

Bağcılar Belediyesi'nin düzenlediği iftar programına kısa bir süre önce Müslüman olan dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Della Miles katıldı. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın misafiri olarak programa katılan ünlü şarkıcı Azerbaycan Dostluk Parkı'nda vatandaşlarla bir araya geldi. Ezanın okunmasına dakikalar kala vatandaşlara Türkçe olarak hitap eden ünlü sanatçı, “Afiyet olsun, hayırlı iftarlar” dedi. Kuran tilavetinin ardından vatandaşlarla birlikte aynı sofraya oturan Miles, 3 bin 500 kişiyle birlikte ilk iftarını yaptı. Della Miles seyahatleri dolayısıyla oruç tutamadığını belirtti. ABD'li sanatçıya yoğun ilgi gösteren 7'den 70'e herkes fotoğraf çektirmek için adeta birbirleriyle yarıştı.

“Herkes burada bir vücut gibi”

Türkiye'deki ilk iftarını yaptığını dile getiren Amerikalı sanatçı Della Miles, “Bu benim ilk davete katılmam. Bu çok güzel bir duygu. Heyecanlıyım. Nasıl davranacağımı bilmiyorum. Bütün Dünya'yı dolaşıyorum ama böyle bir sahne hiç görmedim. Herkes burada tek vücut gibi. Dürüst olmak gerekirse bugün oruçlu değildim. Çünkü bütün gün seyahatteyim ve bütün gün çok çalıştım. Ama tabi ki orucumu tutuyorum. Herkes çok güzel. Bir sürü güzel çocuklar var. Eğer çocuklar varsa sevgi de vardır” diye konuştu.

“Herkes aynı sofrada buluşabiliyor”

Ramazan'ın Türkiye'de huzurla başladığını belirten Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Ramazan sadece Türkiye'de değil tüm İslam coğrafyasında oruçla güzel bir ibadetle devam ediyor. Önemli olan huzur içerisinde bu ibadeti yapabilmek. Ülkemizde de huzurla başlayan Ramazan maalesef kısa sürede dünyanın dört bir yanında zulüm var kan var gözyaşı var. Kendilerine geldikleri için çok teşekkür ediyorum. İnşallah Ramazanın bereketi ve rahmetiyle Dünya'daki zulümler de son bulması için de dua ediyoruz. Bugün burada herkes bir arada doktoruyla mühendisiyle, belediye başkanıyla, sanatçısıyla herkes aynı sofrada buluşabiliyor. Yani herkes aynı duyguya sahip ve aynı inanca sahip, insanlar bu sofrada bir araya geliyorlar. Her birinin ortak bir faydası var” diye konuştu.

Sevban Sevkal - Tunacan Atalay