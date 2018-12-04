ABD'li senatörler Kaşıkçı cinayeti için Veliaht Prens Selman'ı suçladı

CIA Başkanı Gina Haspel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi hakkında Senato'daki Cumhuriyetçi ve Demokrat liderleri bilgilendirdi. Senatörler, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetine karıştığı konusunda ortak fikirde olduğu belirtildi. Yapılan toplantının ardından basına konuşan Güney Carolina Senatörü Cumhuriyetçi Lindsey Graham, “Eğer Başkan ve başkan yardımcısı Demokrat Partiden olsaydı başkasının cebinde olduklarını söylerdim. Ancak kendilerine olan saygım yüzünden onları sağduyulu olmaya çağırıyorum” dedi.

Kongrenin Suudi Prens Selman'ın bu işin arkasında olduğunu açıklayan bir metin yayınlatmak için çalışacağını da belirten Graham, bundan sonra Suudi Arabistan'a silah satışına da karşı çıkacağını açıkladı. Senatör Graham, Selman'ın Kaşıkçı cinayetinden sorumlu olduğunu ve ABD için güvenilir bir ortak olmadığını ifade etti.

Toplantıdan çıkan Tennessee Senatörü Cumhuriyetçi Bob Corker da Cemal Kaşıkçı cinayetinin arkasında Suudi Prensin olduğuna dair hiçbir şüphesi kalmadığını açıkladı. “Eğer jüri önüne çıksa 30 dakika içinde suçlu bulunur” diyerek Selman'a karşı delillerin güçlü olduğuna dikkat çekti.

Corker, bugün CIA Başkanı Haspel'den aldığı bilgi ile geçtiğimiz günlerde ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis'den aldığı bilgiler arasında bir farklılık olup olmadığının sorulması üzerine, “Aradaki fark gün ve gece arasındaki kadar” dedi.