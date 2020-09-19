ABD'li şirket Türkiye için stratejik ortaklığı duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi önde gelen bir teknoloji oyuncusu ve ‘Akıllı Ülke' haline döndürme vizyonuna katlı sağlamak ve mecliste geçen aylarda, ülkede faaliyet gösteren bazı yabancı şirketlerin Türkiye ofisi açmasını gerektiren yeni kanun düzenlemelerini onaylaması sonrasında ABD'li yazılım şirketi ThirdEye, Türkiye'de bir ofis açmaya karar verdi. Bu bağlamda stratejik ortak olarak, ABD'de önemli işlere imza atan Başkan Savunma'nın kurucusu Zeren Tümerkan ile yola devam kararı aldı.

Ortaklık hakkında değerlendirmede bulunan Zeren Tümerkan "ThirdEye gibi artırılmış gerçeklikte bir liderle ortaklık yaparak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'yi "Her alanda gelişmiş akıllı ülke" yapma vizyonunu hızla gerçekleştirirken, bizde ortaklarımızla bu atılımda yer almak istedik ve bunu hedeflerimiz arasına aldık. Arttırılmış karma gerçeklik; savunma sanayi, itfaiye, eğitim, saha hizmeti, sağlık, mühendislik gibi konularda kullanıcılara büyük kolaylıklar sağlıyor'' dedi.

Verilen bilgiye göre yazılım şirketi, bu ortaklık sayesinde artırılmış gerçekliğin faydalarını önümüzdeki birkaç yıl içinde binlerce kişi tarafından kullanılarak anlaşılmasını ve öncelikle savunma, ilk müdahale, eğitim ve saha hizmeti kullanımları amaçlı Türkiye pazarında lider olmayı hedefliyor. X2 AR akıllı gözlükler, Türk Savunma Sanayi ve sağlık ve tüm devlet dairelerinin yanı sıra eğitim, telekom ve eğlence gibi diğer sektörlerde de rahatlıkla kullanılabilecek. Aynı anda, doktor doğrudan ilk yanıtlayıcı X2MR Gözlük lens ile hastanın tıbbi geçmişi ve diğer ilgili bilgileri paylaşabilir anında ekran önünde görebilir. İster bir araba kazasında yaralıya yardım edin, ister kalp krizi geçiren biri ya da COVID-19 semptomları olan bir kişi olsun, ilk müdahale ekibi hasta verilerine güvenli bir şekilde bu gözlük camından anında erişebilir, kayıtlarına bilgi ekleyebilir ve termal algılama yoluyla kişinin ateşini ölçebilir.