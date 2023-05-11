ABD'li temsilciden MİT'e övgü dolu sözler: 'Türk istihbaratı iyi iş çıkardı'

ABD'nin eski Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, ABD'nin Suriye'deki faaliyetleri, terör örgütü YPG'nin eylemleri ve DEAŞ liderinin MİT operasyonu sonucu etkisiz hale getirilmesi hakkında TGRT Haber'e konuştu. Jefrry, DEAŞ lideri Ebu Hasan el-Haşimi el-Kureyşi'nin MİT operasyonu sonucu öldürülmesine yönelik, Türk istihbaratının büyük bir iş çıkardığı değerlendirmesinde bulundu. Jefrry, Türkiye'nin Suriye'deki muhaliflerden oluşan SMO bileşenleri ile 2016'da başlattığı operasyonda DEAŞ'ın işgal ettiği birçok bölgeyi geri aldığını hatırlattı.

“ABD, SDG'nin PKK'ya bağlı bir unsur olduğunu kabul etmeli”

Washington'un Suriye'de yerel ortak olmadan herhangi bir faaliyet yürütmeyeceğini dile getiren Jeffry, “DEAŞ ile mücadele kapsamında bir durum. Öncelikle ABD hiçbir terör örgütünü desteklemez. Bu sadece politik bir durum. ABD onlarla iş birliği yaparken bu durumun Türkiye'de gerçek anlamda tartışmaya yol açtığının farkında olmalıdır. Türkiye'nin endişeleri giderilmeli. ABD terör örgütü YPG ya da diğer adıyla SDG'nin PKK'ya bağlı bir unsur olduğunu kabul etmeli. Aynı zamanda gizli bir tehlike teşkil ettiğini de. 2014'te Kobani DEAŞ'lı teröristlerce kuşatılmıştı. DEAŞ, 2015 yılında Türkiye'de yüzlerce sivili katletmişti. YPG yaklaşık 9 yıldır bu ortak görevde. ABD Suriye'den çekilirse DEAŞ'ın faaliyetleri genişler. Bu risk her daim mevcut” diye konuştu.

“Biden hükümeti Amerikan askerini Suriye'den çekmeyecektir”

Jeffry, "ABD, Afganistan'da olduğu gibi Suriye'den de çekilecek mi?" sorusu üzerine, “Afganistan'daki durum Suriye'deki gibi değil. ABD'nin öncülük ettiği Afganistan'daki uluslararası NATO komisyonu görevini yerine getirdi. Bu nedenle de çekilme kaçınılmazdı. Sonrasında Taliban 2 yıl sonra görevi yerine aldı. Türkiye burada çok önemli ve takdirle karşıladığımız bir rol oynadı. Suriye'de yer alan küçük Amerikan varlığı da hedeflerine başarılı şekilde ulaştı. Söz konusu hedefler resmi olarak DEAŞ'a karşı savaşmaktı. Türk ordusu DEAŞ'a karşı direkt olarak savaştı, inanılmaz bir performans gösterdi. Esas mesele Suriye hükümeti, İran ve Rusya'ya olabildiğince az toprak bırakmaktı. Ve müttefikimiz Türkiye gibi diğer ülkelere de tehdit oluşturmalarından endişe duyduk. Bu nedenle Biden hükümeti Amerikan askerini bölgeden (Suriye'den) çekmeyecektir” dedi.

“PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyoruz, SDG dışında temas yok”

ABD'nin PKK'nın bütün kollarıyla meşrulaştırılması için uğraştığı iddialarına ilişkin de Jeffry, “PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyoruz. SDG dışında temas yok. Şunun anlaşılması gerekiyor. SDG'ye komuta edenler, Suriye'de YPG'nin Doğu Kanadı diyorlar. Bunlar karşılıklı iş birliğinde olduğumuz ve konuştuğumuz kişiler. Yani 2014'ten bu yana ABD'nin desteği ile DEAŞ ile savaşan Suriye Demokratik Güçleri. Zaten biz bunun dışında birileriyle temas halinde değiliz. Tabii ki PKK'yı terör örgütü olarak kabul ediyoruz. Ortada DEAŞ tehlikesi var ve biz bu çerçevede mücadele ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Hidayet Türkyılmaz

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