ABD'li Türk şirketi İsrail'e yatırıma gidiyor

ABD merkezli, Eskişehirli Türk şirketi Growth Lead LLC, Amerika'daki dev zincir marketlerin Kosher Sertifikalı gıda ürünlerine yoğun talebinden dolayı İsrail'e ofis ve depo yatırımı için düğmeye bastı.

Dünyanın en büyük perakende devleri Amazon, Walmart, UNFI, KeHe, Kroger, HEB, QVC/HSN, Wayfair, Target, TXB, Giant Eagle ve Meijer gibi zincir marketlerin Amerika'daki lisanslı Vendor (B2B tedarikçi) unvanlı ana tedarikçilerinden biri olan Türk şirketi Growth Lead LLC CEO'su Can Akalın, konuyla ilgili şunları belirtti;

“ABD'de Gıda sektöründe Kosher Pazarı diye bir gerçeklik var. 350 milyon nüfuslu bir ülkede gıda tüketiminde yüzde 18'lik ciddi Kosher sertifikalı ürün payı var. Her ne kadar dünyanın her yerinde Kosher Sertifikalı ürün üretilse de yıllardır tecrübeye sahip olan ülkeler Ortadoğu'da yer alıyor. Üretilen gıda maddelerinin Musevi inanış esaslarına uygun şekilde hazırlandığını kanıtlayan belgeye Kosher Belgesi denmektedir. Bu belge dini kurallar yanında gıda maddelerinin kaliteli, insan sağlığına uygun ve güvenilir olduğunu da göstermektedir. Kosher'in ana vatanı İsrail olarak bilindiği için buradaki markalar ile 2022 yılında küçük hacimli bir ticaret gerçekleştirdik. Bu ikili ticaret fazlasıyla olumlu tepki vermeye başlayınca, İsrailli üreticiler Ortadoğu'daki farklı gıda gruplarındaki güvenilir üreticilerin Lübnan, Kuveyt, Ürdün, Katar gibi ülkelerdeki tesislerini işaret etti. Dünya'da marka anlayışı Ortadoğu'da düşük olduğu için Türkiye'de ve ABD'de oluşturduğumuz ve tescillediğimiz marklar ile fason üretimler gerçekleştireceğiz. Navlun ve dış ticaret istastiki verileri incelediğimizde İsrail Hayfa Limanı'ndan Türkiye'ye ithal ederek ABD'ye ihraç etmek daha mantıklı bir hal aldı. Direkt İsrail üzerinden malın gönderiminde Amerika Kıtası'nın bazı eyaletteki limanlarda yüksek varış vergileri uygulanmakta olduğu için Türkiye-ABD hattındaki güzergahta varış vergileri daha uygun bedellere gelmekte ve ülkemin uluslararası ihracattaki hacmine katkısından dolayı ülkemizdeki şirketimiz Approach Leadership A.Ş. üzerinden ihracatı gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin İsrail ile arasındaki ticaretin son yıllarda rekor kırması işimizi daha da kolaylaştırdı. Ülkemizde de, Helal Sertifikalı ürünlerin haricinde gıda üreticilerinin de, Kosher Sertifikalı ürünler üretmesini şiddetle tavsiye ediyorum. İsrail'deki iş insanlarının Türkiye'deki üretim gücünün karşısında çok az Kosher Sertifikalı ürün üreticisinin olmasına şaşkınlıkla karşılıyorlar. Tarım ülkesi olmamız ve gıda sanayisinin hızlılığı Ortadoğu'yu aşabilecek güce sahip. Yakında bu pazarın fakına varacak ilk ülkenin Türkiye olacağını düşünüyorum.”

Bahadır Turgut