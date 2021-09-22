İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi
ABD'li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi

ABD’deki boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD’li Caleb Plant birbirine girdi.

ABD’li ve Meksikalı boksörler basın toplantısında birbirine girdi - Tıkla İzle

ABD'nin Nevada eyaletinde yer alan Las Vegas kentinde 6 Kasım'da yapılacak olan süper orta sıklet kategorisinin dünya şampiyonu boks maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Meksikalı boksör Saul Alvarez ile ABD'li Caleb Plant arasında gerginlik yaşandı. Basın toplantısında başlayan sözlü atışma ardından Canelo'nun, Plant'i agresif bir şekilde geriye itmesi kontrolden çıktı. Plant daha sonra Canelo'ya ilk yumruğu atarken, ikilinin arasına güvenlik görevlileri girdi.

Sosyal medya kullanıcıları ise basın toplantısının ortasında yaşanan kavgaya tepki gösterdi.

Serkan Bayar

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.