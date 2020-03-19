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ABD'liler ücretsiz korona virüs testi yaptırabilecek

ABD'liler ücretsiz korona virüs testi yaptırabilecek
ABD'liler ücretsiz korona virüs testi yaptırabilecek

ABD Başkanı Donald Trump, ülkeyi etkisi altına alan korona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında ABD'lilere ücretsiz olarak test yapılmasını öngören yasa tasarısını imzaladı.

ABD Başkan Donald Trump, korona virüsü salgını (Covid-19) ile mücadele kapsamında yeni yasa tasarısını onayladı. Tasarıya göre 50 eyaletin tamamına yayılan korona virüsü salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ABD halkına, ücretsiz test yapılacak ve çalışanların da ücretli izne çıkmasına da imkan tanınacak.
Kendisini görünmez bir düşmanla savaşan bir başkan olarak nitelendiren ABD Başkanı Donald Trump, Senato'nun erken saatlerde salgın ile ilgili gönderdiği yardım paketini imzaladığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Geçtiğimiz hafta Temsilciler Meclisi'nde oylanarak kabul edilen, yasa tasarısı daha önce 100 sandalyeli ABD Senatosu'nda 90 senatörün desteği ile onaylanmış, yasalaşması için Donald Trump'ın onayına sunulmuştu.

Hasan Çelik
 

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