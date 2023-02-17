ABD'nin 2.5 milyon dolarlık yardım uçağı Adana'ya indi

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu bölgelere gönderilmek üzere Uluslararası Göç Örgütü'ne verilecek 2.5 milyon dolarlık yardım Adana'ya ulaştı. Yardım uçağında barınma malzemeleri, hijyen kiti ve termal battaniyeler olduğu öğrenildi. Adana Şakirpaşa Havalimanı'na inen yardım uçağı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake ve ABD Adana Konsolosu Amanda Pilz tarafından karşılandı. Büyükelçi Flake ve Konsolos Pilz, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı yetkilileriyle yardım hakkında kısa süreli görüştü.

Gazetecilere açıklama yapan ABD Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, dünyanın her yerinden gelen yardımların çokluğu karşısında yüreklendiklerini ifade ederek, "Amerika'da senatodaki ve kongredeki arkadaşlarımla konuşurken, Türkiye'nin daha önce 5 kıtadaki facia ve felaketlerdeki yardım çabalarını anlattım. Dolayısıyla Türkiye, hakkını çoktan ödedi. Bizim de şimdi borcumuzu ödeme zamanı geldi. Amerika halkı tarafından alınmış ve finanse edilmiş malzemeleri taşıyan bu büyük uçakların gelip gittiğini görmek gerçekten beni çok cesaretlendiriyor" dedi.

Büyükelçisi Jeff Flake, “ABD Hükümeti Uluslararası Kalkınma Ajansı 85 milyon dolarlık bir ilk yardım açıkladı. Ama daha fazlası daha sonra açıklanacak. Ayrıca Birleşmiş Milletler aracılığıyla da yardım ediyoruz ama bunun dışında özel sektör de ABD Ticaret Bakanlığı, Türkiye Ticaret Bakanlığı ile bağış kampanyası düzenledi ve 50 milyon dolara yakın bir rakam toplandı” dedi.

Elif Ayşenur Bay - Beril Solmuşgül



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