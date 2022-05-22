Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake Dışişleri Bakanlığına çağırıldı. İstanbul'da düzenlenen bir miting öncesinde yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlık Büyükelçi Flake'e iletildi. Büyükelçi Flake'e söz konusu gösteri uyarısında bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı belirtilerek, bu konudan duyulan rahatsızlığın ifade edildiği kaydedildi.

Ayrıca Türkiye'de bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi oluşturulmasının kabul edilemez olduğu aktarılırken, ABD makamlarının kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayınlayacakları seyahat ve gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanmasının beklenildiği iletildi.

Mevlüt İşli

