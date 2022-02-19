ABD'nin Ankara Sözcüsü Eadeh: 'Rusya, Batı'yı bölme hedefini gerçekleştiremedi'

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan gerilimde Rusya'nın tutumunu değerlendiren Sözcü Eadeh, “Rusya ciddi anlamda sürece dahil olup mevcut gerilimi düşürmeyi isterse önümüzde diplomatik bir yol bulunuyor. Dışişleri Bakanı Kuleba'nın gerilimin potansiyel olarak düşürülmesi ve birliklerin geri çekilmesi konusundaki değerlendirmesine katılıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri, Rus birliklerinin sınırlardan gerçek anlamda çekildiğini gördüğünde Rusya'nın yaptığı açıklamalara inanacaktır. Diplomatik bir çözüme ulaşmak için aktif olarak çabalamaktayız ve Başkan Biden'ın Başkan Putin'le yaptığı telefon görüşmesinin ardından Rus hükümetiyle temas içinde olmayı sürdürmekteyiz” diye konuştu.

"Rusya, Batı'yı bölme hedefini gerçekleştiremedi"

ABD'nin Rusya'dan beklentilerini anlatan Eadeh, ABD'nin Ukrayna ile ilgili pozisyonunun net olduğunu söyledi. Bu krize diplomatik bir çözüm yolu aradıklarını kaydeden Eadeh, “Başkan Biden Cumartesi günü yaptıkları görüşmede Başkan Putin'e ABD'nin diplomasi konusunda kararlı olduğunu net bir şekilde ifade etti ve biz de kendisinin bu yolu izleyeceğini ümit ediyoruz. Rusya, Batı'yı bölme hedefini gerçekleştiremedi. Amerika Birleşik Devletleri ve müttefiklerimizin ve ortaklarımızın Rusya'nın tehdit ve saldırganlığına karşı koymada birleşmesiyle birlikte Batı son yıllarda olduğundan daha fazla birlik içinde hareket ediyor. Rusya, uzun vadeli stratejik bedellerle karşılaşacak ve dünyadan izole olarak uluslararası toplum açısından bir tür parya devlete dönüşecek. Daha kararlı bir transatlantik toplumla karşı karşıya kalacak. Çin'e daha fazla taviz vermek durumunda kalacak. Savunma sanayiinin temelini aşındıracak şekilde ekonomisi üzerinde ağır bir baskıyla ve ihracat kontrolleriyle karşılaşacak. Dünya genelinde de bir kınanma dalgasıyla yüz yüze kalacak” açıklamasında bulundu.

‘Rus Parlamenterlerin Doğu Ukrayna'daki iki bölgenin birbirinden ayrılmasının tanınmasına ilişkin önerilerinin Rusya Devlet Başkanı Putin'e gönderilmek üzere onaylanması hakkındaki soruyu yanıtlayan Sözcü Eadeh, “Açıkça ifade etmek gerekirse: Kremlin'in bu başvuruyu onaylaması, Rus Hükümeti'nin, 2014'ten bu yana Rusya'nın öncülüğündeki güçlerin ve siyasi vekillerin kontrolünde bulunan Ukrayna'nın Donbas Bölgesi'nin parçası olan bu toprakların tam olarak siyasi, sosyal ve ekonomik yeniden entegrasyonu sürecinin ana hatlarını ortaya koyan Minsk anlaşmaları kapsamındaki taahhütlerini topyekûn reddi anlamına gelecektir. Bu kararın yasalaşması, Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü daha da temelinden sarsacak, uluslararası hukuk açısından kapsamlı bir ihlal teşkil edecek, Rusyanın krizin barışçıl çözümünü gerçekleştirmek için diplomasi içinde kalmayı sürdürme taahhüdünün sorgulanmasına neden olacak ve müttefiklerimiz ve ortaklarımızla tam koordinasyon içinde ABD'den ivedi ve kararlı bir karşılık gelmesini gerektirecektir” ifadelerini kullandı.

"Benzeri görülmemiş yaptırım paketini uygulanacak"

Büyükelçilik Sözcüsü Eadeh, “Muhtemel bir Rusya - Ukrayna savaşında ABD'nin nasıl tepki göstereceğine ilişkin, “Amerika Birleşik Devletleri ve transatlantik müttefiklerimiz ve ortaklarımız, Rus ekonomisinin boyutu ve entegrasyonu göz önüne alınacak olursa, tarih boyunca görülen en büyük mali etkiyi oluşturacak şekilde Rus ekonomisi üzerinde yıkıcı etkisi olacak benzeri görülmemiş yaptırım paketini uygulamaya koymak için birlikte hareket etmeye hazırdır” şeklinde konuştu.

Türkiye'nin, Ukrayna'nın egemenliğini desteklemeye yönelik çabalarının takdirle karşılandığını söyleyen Eadeh, Türkiye'nin, gerek Rusya'nın gerekse Ukrayna'nın dostu olan bir ülke olarak değerli bir bakış açısı bulunduğunu kaydetti.

"Türkiye, son derece güçlü açıklamaların altına da imzasını atmış bir ülke"

Türkiye'nin Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin değerli olduğuna dikkati çeken Eadeh, şunları söyledi:

“Türkiye'nin bu ihtilafa diplomatik bir çözüm bulunması için verdiği desteği takdirle karşılıyoruz. Türkiye gibi bir NATO Müttefiki ile Ukrayna arasında savunma alanındaki işbirliği bölgesel istikrarı ve Ukrayna'nın kendisini savunma kapasitesini güçlendirmektedir. En son Türk yetkililerle yaptığımız temaslarda da olduğu gibi bulunduğumuz her temasta, Rusya ve Ukrayna konusunu gündeme getirdik. Türkiye, değerli bir NATO Müttefiki, NATO İttifakı'nın bir üyesi ve Ukrayna konusunda NATO'dan kaynaklı son derece güçlü açıklamaların altına da imzasını atmış bir ülke. Türkiye'nin bu çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz.”

Mevlüt İşli

