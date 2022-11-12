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ABD'nin Arizona eyaletinde kritik seçimi Demokrat Senatör Kelly kazandı

ABD'nin Arizona eyaletinde kritik seçimi Demokrat Senatör Kelly kazandı
ABD'nin Arizona eyaletinde kritik seçimi Demokrat Senatör Kelly kazandı

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından oy sayma işleminin devam ettiği Arizona eyaletinde Demokrat Senatör Mark Kelly, seçimi kazanarak koltuğunu kordu. Böylece Cumhuriyetçiler gibi Demokratlar da Senato’da 49 koltuğa ulaştı. Senato'daki üstünlük, Nevada ve Georgia eyaletlerindeki seçim sonuçlarının ardından belli olacak.

ABD'de 8 Kasım'da yapılan ara seçimlerin ardından resmi olmayan sonuçlara göre Arizona'da Senato yarışının galibi Demokrat Mark Kelly oldu. Cumhuriyetçi rakibi Blake Masters'ı mağlup eden Kelly, yeniden Senato'ya seçilerek koltuğunu korumayı başardı. Böylece Demokratlar, Senato'da 49 koltuğa ulaşarak Cumhuriyetçileri yakaladı. Senato'da hangi tarafın üstünlük sağlayacağı, Nevada ve Georgia eyaletindeki seçim sonuçlarının ardından netlik kazanacak.
 

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