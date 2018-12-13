İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'nin 'Cuma dönecek' dediği Rus uçakları Karayipler'de eğitim uçuşu yaptı

ABD'nin 'Cuma dönecek' dediği Rus uçakları Karayipler'de eğitim uçuşu yaptı
ABD'nin 'Cuma dönecek' dediği Rus uçakları Karayipler'de eğitim uçuşu yaptı

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, Venezuela’da eğitim uçuşları gerçekleştiren Rus savaş uçaklarının cuma günü geri çekeceği açıklarken, Rusya’ya ait uçakların eğitimlerine devam ettiği kaydedildi.

ABD’nin 'Cuma dönecek' dediği Rus uçakları Karayipler’de eğitim uçuşu yaptı - Tıkla İzle

ABD Başkanlık Sarayı Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders basına yaptığı açıklamalarda Venezuela'da eğitim uçuşları gerçekleştiren Rus savaş uçaklarının cuma günü geri çekeceği duyurdu. Sanders, "Rusya temsilcileriyle görüştük. Venezuela'ya inen askeri uçakların ülkeyi Cuma günü terk edip Rusya'ya geri dönecekleri yönünde bilgilendirildik" dedi. 

Rusya Savunma Bakanlığı video paylaştı 

Bu açıklamalardan bir kaç saat sonra sürpriz bir gelişme yaşandı. Rus savaş uçakları Karayipler üzerinde eğitim uçuşu yaptı. Hatta Rusya Savunma Bakanlığı, ortak tatbikatlar için Venezuela'da bulunan iki Tu-160 stratejik bombardıman uçağının Karayipler üzerinde yaptığı uçuşun görüntülerini sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı.  

Serkan Bayar
 

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.