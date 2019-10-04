İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

ABD'nin en büyük eğlence fuarı ‘Comic Con' başladı

ABD'nin en büyük eğlence fuarı ‘Comic Con' başladı
ABD'nin en büyük eğlence fuarı ‘Comic Con' başladı

ABD’nin en büyük eğlence fuarlarından ‘2019 Comic Con’, New York’ta başladı.

ABD'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen ‘2019 Comic Con', Perşembe günü New York kentinin Manhattan bölgesinde bulunan Jacob K. Javits Center'da başladı. Gençlerin yoğun ilgi gösterdiği ve 6 Ekim'e kadar sürecek olan fuar, ABD'nin en büyük etkinliklerinden biri olarak kabul ediliyor. Fuarda çizgi roman, grafik roman animasyonları, video oyunları, film ve televizyon alanlarında stantlar açılıyor. Birçok etkinlik ve panellerin düzenlendiği fuarda, ziyaretçilerin ünlü film karakterlerinin kostümlerini giymesi de dikkat çekiyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.