ABD'nin İran internet sitelerine el koyduğu doğrulandı

İran merkezli uluslararası medya kuruluşları ile İran destekli Husiler'in kontrolündeki internet sitelerine ABD'nin el koyarak erişimini durdurduğu iddia etmişti. ABD Adalet Bakanlığı ise iddiayı doğrulayarak, dezenformasyon faaliyetleri ve şiddet örgütleriyle bağlı olduğu gerekçesiyle, 36 İran web sitesine el koyduğunu ve çevrimdışı hale getirdiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında “ABD mahkeme kararları kapsamında, İran İslam Radyo ve Televizyon Birliği (IRTVU) tarafından işletilen 33 internet sitesine, Kataib Hizbullah (KH) tarafından işletilen 3 internet sitesine el konuldu" denildi. Bakanlık, KH ve IRTVU tarafından işletilen ve el konulan internet sitelerinin ABD'li bir şirkete ait olduğunu ve IRTVU'nun ABD Hazine Bakanlığı'nın Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nden lisans almadığını açıkladı.

Sitelerin arasında İran hükümetinin ana İngilizce uydu televizyon kanalı Press TV ve Arapça karşılığı Al Alam dahil olmak üzere Masirah TV gibi İran destekli Yemen'deki Husiler'e ait siteler de yer aldı. Olaya ilişkin açıklama yapan Husiler'in tarafından işletilen Masirah TV internet sitesi, “Masirah TV internet sitesine, Amerika Birleşik Devletleri tarafından yapılan uyarının ardından el konuldu. Alınan karar, ABD Federal Soruşturma Bürosu'na (FBI) ait Sanayi ve Güvenlik Bürosu, İhracat Uygulama Ofisi tarafından uygulanan yaptırımlar kapsamında uygulandı" ifadelerini kullandı. Al Alam ise sosyal medya hesaplarında, "ABD'li ilgili makamlar Al Alam TV'nin web sitesini kapattı" yazdı.

Siteler adresi değiştirip yeniden açıldı

ABD'nin İran merkezli ve İran destekli Husiler'in internet sitelerine el koyduğu ve erişimini engellemesinin ardından, yeniden başka bir adresle yayına başladı. Sitelerin bazıları birkaç saat sonra tekrar çevrimiçi oldu. Press TV ve Al Alam erişim adreslerini değiştirerek yeniden aktif hale geldi. Husiler'e ait Masirah TV ise almasirah.com yayına döndü.