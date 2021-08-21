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ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinden 'Kabil Havalimanı'na gitmeyin' uyarısı

ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinden 'Kabil Havalimanı'na gitmeyin' uyarısı
ABD'nin Kabil Büyükelçiliğinden 'Kabil Havalimanı'na gitmeyin' uyarısı

ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı çevresinde potansiyel güvenlik tehdidi bulunduğu belirtilerek ABD vatandaşlarının havalimanına gitmemeleri ve kapılardan uzak durmaları istendi.

Afganistan'da Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından binlerce kişi, ülkeden kaçabilmek umuduyla başkent Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndaki bekleyişini sürdürüyor. Zaman zaman izdiham yaşanan havalimanı çevresinde silah sesleri de duyuluyor. ABD'nin Kabil Büyükelçiliği tarafından internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, Kabil Havalimanı etrafında "potansiyel güvenlik tehdidi" bulunduğu ifade edildi. ABD vatandaşlarının havalimanı ve çevresinden uzak durmasının istendiği açıklamada, "Kabil Havalimanı çevresindeki potansiyel güvenlik tehditleri nedeniyle ABD vatandaşlarına ABD'li yetkililerden bireysel talimat almadığı sürece şu anda havaalanına seyahat etmekten ve havaalanı kapılarından kaçınmalarını tavsiye ediyoruz" denildi.

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