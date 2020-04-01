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ABD'nin karantinadaki uçak gemisinde salgın yayılıyor

ABD'nin karantinadaki uçak gemisinde salgın yayılıyor
ABD'nin karantinadaki uçak gemisinde salgın yayılıyor

ABD'nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier, ABD Donanması’na gönderdiği mektupta korona virüs salgını nedeniyle askerin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım istedi.

Bir askerde korona virüs teşhis edilmesinin ardından Guam adasında karantinaya alınan 5 bin askerin bulunduğu ABD'nin USS Theodore Roosevelt uçak gemisi kaptanı Brett Crozier, ABD Donanması'na mektup yollayarak askerlerin karaya çıkarılıp karantinaya alınması için yardım istedi.

ABD basınında yer alan 4 sayfalık mektupta “Savaşta değiliz. Denizcilerin ölmemeli" ifadelerini kullanan Crozier, “Hastalığın yayılması sürüyor ve hızlanıyor. Şimdi harekete geçmezsek, en değerli kaynaklarımıza, denizcilerimize gerekli şekilde bakmamış oluruz” dedi. Guam'da tüm mürettebatının karantinaya alınmasını isteyen kaptan herkesin gemide kalmasının gereksiz bir risk olduğunu belirtti.

Virüs bulaşan vaka sayısı net olarak açıklanmazken mürettebat arasında 100'den fazla korona virüs vakasının doğrulandığı öğrenildi. ABD basınına konuşan bir donanma subayı, Crozier'in gemideki sorunlara ilişkin üslerini uyardığını söyledi.

Öte yandan, USS Theodore Roosevelt uçak gemisinde teyit edilen korona virüs vakalarının cuma gününden bu yana dört katına çıktığı da iddia edildi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm mürettebatın karantina altına alınmasını isteyen kaptanın mektubunu okuma şansının olmadığını da ifade etti. Esper, gemiye tıbbi yardım gönderileceğini ve durumun inceleneceğini söyledi.

Serkan Bayar
 

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