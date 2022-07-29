ABD'nin Kentucky eyaletindeki selde ölü sayısı 15'e çıktı

ABD'nin güneydoğusunda yer alan Kentucky'de aşırı yağışların neden olduğu sel felaketinin bilançosu artıyor. Kentucky Valisi Andy Beshear yaptığı açıklamada, sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 15'e yükseldiğini ifade etti. Beshear, "Can kaybımız şu anda 15, ancak bu sayının iki katından fazla olmasını bekliyorum" dedi. Ulusal Muhafızların da destek verdiği arama-kurtarma ekipleri, selde kaybolanları arama çalışmalarını sürdürüyor.

Şiddetli yağış devam edebilir

Eyaletin doğusunda büyük hasar bırakan olumsuz hava koşulları nedeniyle yaklaşık 25 bin hane elektriksiz kaldı. Çok sayıda ev suya gömülürken, sel suyun sürüklediği araçlar da kullanılamaz hale geldi.

Mahsur kalanların kurtarılması için botlarla ve havadan başlatılan kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

Ulusal Hava Durumu Servisi, Appalachia'daki Cumberland Dağı eteklerinde yer alan Hazard kenti çevresindeki şiddetli yağışın devam edebileceği konusunda uyarıda bulundu.